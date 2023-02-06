شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مفاجئ من إنزاجي على فوز الإنتر على نظيره ميلان فى الديربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، على فوز فريقه أمس فى ديربي الغضب الذي جمع بينه وبين نظيره أس ميلان، وأنتهي بتفوق الأفاعي بهدف نظيف، فى الجولة ال21 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

حيث أعرب عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الإنتر أمس، على نظيره ميلان فى مواجهة الديربي، إلا أنه ما زال بعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي على الرغم من ذلك.

وأضاف إنزاجي بأن هدف الفريق الأول هذا الموسم، هو تأكيد المشاركة فر دوري الأبطال وإستحقاق الفريق للتواجد ضمن كبار الكاليشتو، الشئ الذي نجح مؤخرًا إثباته مع الفريق، رغم البداية السيئة للفريق والظروف الإقتصادية الصعبة التى يعاني منها الإنتر.



إنزاجي يكشف تحديات الفترة المقبلة

وواصل سيميوني أن الفترة القادمة ستكون صعبة، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة بورتو القوية فى دوري الأبطال، ومن ثم فإن مهمة الأفاعي للحفاظ على هذا المستوي لن تكون سهلة، ولكنه يراهن بشكل كبير على قدرات لاعبيه على تحقيق ذلك الأمر.



سبب سقوط ميلان من وجهة نظر إنزاجي

ويري إنزاجي أن السبب الرئيسي وراء إنهيار ميلان، وجود مشاكل خاصة لدي الفريق، حيث أن هناك حالة إسترخاء كبيرة لدي لاعبيه ولا يجيدون اللعب على تفاصيل المباراة لذلك هم يخسرون، ولكن أكد على كونهم منافس قوي فى جميع الأحوال.