شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صادم من إدارة ميلان حول بقاء بيولي مع الروسونيري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن إدارة ميلان فى حيرة كبيرة من أمرها، بسبب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني الحالي للفريق، بعدما نادت الكثير من الأصوات إلى أهمية رحيله عن الفريق خلال المرحلة القادمة، بعد السقوط أمام الإنتر فى مباراة الديربي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ميلان تسعي لمنح المدرب فرصة إضافية للإستمرار مع الفريق خلال المرحلة القادمة، لكن فى نفس الوقت لا يريد النادي العودة لدوامة الغياب الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الفريق تراجع إلى المركز السادس فى الجوالات الأخيرة.

وأصبحت إدارة ميلان فى حيرة كبيرة فى اتخاذ قرار برحيل المدرب من عدمه، ولكن الأقرب بقاء المدرب بسبب ضيق الوقت الشديد فى الفترة الحالية، ومن ثم فإن رحيله عن الفريق سيكون صعبًا قبل نهاية الموسم الجاري.



غضب جماهيري فى ميلان بسبب بيولي

وعبر عدد كبير من جماهير ميلان عن إستيائهم الشديد بسبب تذبذب نتائج الفريق تحت قيادة بيولي، على عكس البداية القوية للفريق هذا الموسم وتواجده فى المركز الثاني، ولكن تذبذب النتائج بهذا الشمل أنهي على حظوظ الفريق فى الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي.

وحملت جماهير ميلان بيولي أسباب هذا التعثر بشكل كامل، خاصة أن المدرب يمتلك العديد من الحلول الهجومية الجيدة، ومع ذلك يتعمد اللعب يأسلوب دفاعي مما يخفي قدرات مهاجمي فريق المميزين أمثال، دياز ولياو وجيرو.