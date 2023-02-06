الفنانة نانسي عجرم تحتفل بميلاد ابنتها ليا بأجواء طفولية فخمة

في أجواء طفولية فخمة، احتفلت النجمة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، بيوم ميلاد ابنتهما الصغرى ليا، بحضور شقيقتيها ميلا وايلا وعدد من اصدقائها.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو متنوعة يظهر فيها أجواء الاحتفال الفخم الذي تخلله الكثير من الالعاب والألوان والاغاني والرقصات الخاصة بالاطفال.



وظهرت الطفلة في احدى المقاطع وهي تغني أغنية الميلاد باللغة الفرنسية وسط تفاعل كبير من والديها وشقيقتيها الذين اجتمعوا حول قالب الحلوى المؤلف من طبقات عدة وقد تم تجهيز المكان بزينة خاصة بالاطفال.



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقاطع العفوية ولاحظ غالبيتهم الشبه الكبير بين الطفلة ووالدتها، وأيضا الاختلاف الكبير في ملامح شقيقتها الكبرى التي بدت شابة صغيرة بملابس على الموضة.

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