شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يخوضون تجربة مسلسلات الـ15 حلقة فى رمضان لأول مرة بينهم منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان المقبل لعام 2023، منافسة قوية بين نجوم الفن فى اقتطاب أكبر عدد من المشاهدين خلال هذا الماراثون الكبير، ويخوض عدد من النجوم والنجمات خلال هذا الموسم تجربة المسلسلات الـ 15 حلقة للمرة الأولى، والتى تتنوع ما بين القضايا الدرامية والكوميدية التى ترسم البسمة على وجوه المشاهدين.

منى زكى

تخوض النجمة منى زكى تجربة المسلسلات الـ 15 حلقة من خلال مسلسل "تحت الوصاية" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتتلقى منى زكى صدمة بوفاة زوجها وأبو أولادها، حيث تتعرض لعدة أزمات مع عائلة زوجها، حيث تتناول منى زكى قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج، وذلك من خلال أحداث المسلسل، وهو القانون الذى يتبع المجلس الحسبى، وذلك من أجل مناقشة فكرة الوصاية التي قد تكون ظالمة أو عادلة من وجهة نظر الأحداث، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب ويشارك فى البطولة بجانب منى زكى، كل من، دياب، نسرين أمين، على الطيب، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين.

منى زكى

أحمد أمين

يقدم النجم أحمد أمين أولى بطولاته المطلقة خلال مسلسل "الصفارة" من 15 حلقة، تأليف ورشة كتابة مكونة من محمود عزت، شريف عبد الفتاح، سارة هجرس وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج ميديا هب - سعدى جوهر، وتعاقدت الشركة المنتجة مع الفنانون طه دسوقى، واية سماحة، وحاتم صلاح، للمشاركة في بطولة العمل إلى جانب أحمد امين، حيث من القرر أن يتم الإعلان عن باقى أسماء الممثلين المشاركين خلال الفترة المقبلة .

احمد امين

طارق لطفى

يخوض النجم طارق لطفى دراما رمضان المقبل بمسلسل "مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك وتخرجه مريم أحمدى وتنتجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويشاكر فى بطولته كل من عائشة بن أحمد وخالد الصاوى

طارق لطفى

ياسر جلال

يقدم النجم ياسر جلال مسلسل في شهر رمضان المقبل بعنوان "علاقة مشروعة" من نوعية الـ 15 حلقة، تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى، ويشارك فى بطولته بجوار ياسر جلال كل من، مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر" وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.

ياسر جلال