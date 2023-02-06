شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تواصل إجراء بروفات عروضها الراقصة بواسطة شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جينيفر لوبيز تحاول التدرب بكامل قوتها من أجل عروضها خلال الفترة الحالية وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلي ميل الذى أكد أن لوبيز تستعد من أجل عرض لها وبالتالي تواصل العمل على بروفاته فى لوس أنجلوس، حيث بدت المطربة البالغة من العمر 53 عامًا وكأنها مستعدة للصعود إلى المسرح وتمسك بشمسية.



لوبيز

من جهة أخرى اعتادت المواقع العالمية مؤخرًا على ربط اسم جينيفر لوبيز بحفل زفاف المغني العالمى مارك أنتوني مؤخرًا من عروسه الرابعة نادية فيريرا بعد خطوبة استمرت لمدة ثمانية أشهر، نظرًا لأن لوبيز كانت زوجته فى وقت من الأوقات وكانا يكونا ثنائيًا بارزًا حول العالم قبل الانفصال، فقد أقام زوج جينيفر لوبيز السابق ووالد أبنائها التوأم، حفل فاخر في متحف بيريز للفنون في ميامي، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "pagesix".



لوبيز