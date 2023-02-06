شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو التشويقى الأول لفيلم شماريخ بطولة آسر ياسين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجى فيلمز الإعلان التشويقى الأول لفيلم "شماريخ" بطولة النجم آسر ياسين، المقرر طرحه في دور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة، وسيطرت حالة من التشويق والإثارة على البرومو.

وكشف النجم آسر ياسين عن البوستر الرسمي الدعائى لفيلمه الجديد "شماريخ" والتي تشاركه البطولة الفنانة أمينة خليل، والمقرر طرحه في دور العرض قريبًا، من تأليف وإخراج عمرو سلامة ، حيث ظهر آسر مرتديًا قناعًا ضد المفرقعات والمشارخ والدخان وخلافه بالاضافة إلى مسدساً للمشارخ فى يده، كما ظهرت أمينة ليل في ظهر آسر وهى تنظر إلى الشماريخ في السماء.

ويجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

"شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفي درويش والعديد من ضيوف الشرف.

من ناحية أخرى، خرج مسلسل "نسيت كلمة السر"بطولة آسر ياسين ، والذى كان من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023 ، وكان مقرر أن يعرض في 15 حلقة فقط .

يذكر أن آخر أعمال المخرج السينمائى عمرو سلامة فيلم "برا المنهج"، من بطولة ماجد الكدوانى، روبى، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر، وضيف الشرف أحمد أمين، وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وكانت آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "سوتس بالعربي" الذى قال عنه: "المنتج طارق الجنايني كان يعمل على المشروع منذ 2016، وأهم شيء كنا نفكر فيه كيف سيقدم دراميا ولكن الورق كان جيد جدا والكاست كان لائقا جدا، أنا من المعجبين بالعمل الأصلي وفي العموم أحب أى تحدٍ".