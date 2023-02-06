شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعرة نور عبد الله تتعاون مع نادية مصطفى فى أغنية "يسلملى ذوقهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الشاعرة نور عبد الله مع الفنانة نادية مصطفى في أغنية جديدة بعنوان "يسلملي ذوقهم" من ألحان د. مصطفى العسال، وتوزيع وماكس وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإخراج رودينا حاطوم، والأغنية تم تصويرها في أهم الأماكن بمصر مثل منطقة الأهرامات والحسين، وستعرض قريبًا بالتزامن مع عيد الفطر وتتحدث الأغنية عن الشعب المصري وصفاته الكريمة.

الشاعرة نور عبد الله تعاونت من قبل مع الكثير من المطربين منهم: شرين عبد الوهاب في أغنيتها الشهيرة (مشربتش من نيلها)، كما كتبت أغانى للمطرب عبد الرحمن رشدى وأمير عيد ومحمود الليثى، كما تعاونت مع لؤى فى أغنية "آخر نسخة" من ألحان مصطفى العسال وقدمت أيضًا أغنية للمطربة التونسية مروة عيسي بعنوان "قولولوا يفوق" ألحان محمد عباية، كما كتبت أغنية جديدة خصيصًا لعيد الحب مع المطرب محمد محسن في ثاني تعاون بينهما بعد نجاحهما "في قلبي مكان".

كما كتبت تتر مسلسل "ماريونت" الذى قام بتلحينه مصطفى عوض وتوزيع أسامة عبد الهادى وقام بغنائه وائل جسار ، كما كتبت نور عبد الله أغنية سنجل مع المطربة فيروز أركان بعنوان "تعباك قوى" وهى أغنية درامية من ألحان محمد النادى وتوزيع توما.