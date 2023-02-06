كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 02:47 صباحاً - أعلنت الفنانة الإستعراضية التونسية نرمين صفر عن رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 وذلك عبر تدوينة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت نرمين صفر صورة لها بإطلالة رسمية وعلقت عليها كاتبة: الإنتخابات الرئاسية لازمها مصداقية و تاريخ نضالي لازمها حد يحب لبلاد موش طامع في السلطة لازمها شعبية و مصداقية لازمنا تغيير و تجديد ..نرمين كي تحل اللايف يراوها اكثر من سعيد.. حبيبة الملايين البورقيبية.
يذكر ان نرمين صفر كانت قد اكتسبت شهرة واسعة بعد ظهورها بمقاطع فيديو أثناء فترة حظر التجول التجمعات الايقاف تفشي فيروس كورونا حيث نشرت مقاطع فيديو راقصة لها لحث مواطنيها على البقاء في منزلها حيث اطلق عليها لقب “راقصة الكورونا”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهرتها كراقصة كورونا.. نرمين صفر تعلن نيتها الترشح للرئاسة في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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