شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان الراحل مجدى الطيب يسافر أسوان اليوم برفقة ولديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر جثمان الناقد الراحل مجدي الطيب اليوم الإثنين على الطائرة المتجهة إلى أسوان فى الثانية عصرا، ويرافقه ولديه مروان وجاسر وشقيقه جمال، وذلك لدفن الجثمان بمقابر العائلة.

ومن المقرر أن تقيم نقابة السينمائيين بالقاهرة عزاء للراحل مجدي الطيب سيتم تحديده لاحقا.

ونعى مدير التصوير محمود عبد السميع، رئيس جمعية الفيلم، وأعضائها رحيل الناقد الفني مجدى الطيب، حيث جاء البيان: "بمزيد من الحزن والأسي ننعى رحيل الناقد الفنى الكبير مجدي الطيب رحمة الله عليه وندعو له بالمغفرة والرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان".

الناقد مجدي الطيب من مواليد 28 يونيو 1958 في أسوان - حصل على ليسانس كلية الألسن في اللغة الألمانية عام 1982 - دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني من أكاديمية الفنون عام 1987 - حصل على جائزة أفضل مقال نقدي من جمعية الفيلم عام 1985 عن فيلم "وداعاً يا بونابرت" - كتب العديد من المقالات النقدية والدراسات السينمائية في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية مثل: "فن" اللبنانية، "المجلة"، "الرجل" السعودية و"الجريدة" الكويتية، بالإضافة إلى المطبوعات المصرية: "صوت العرب"،"الموقف العربي"،"الأهالي"،"الدستور"،"روز اليوسف"، "الكواكب"، "الفنون"، "الفن السابع" و"المجلة" المصرية .

ترأس قسم الفن بجريدة "نهضة مصر" منذ عام 2004 – وهو عضو جمعية نقاد السينما المصريين - عضو عامل بنقابة السينمائيين (شعبة النقد) - مدير المركز الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته العشرين عام 2004 .

شغل منصب مدير المركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي في الأعوام من 1999 حتى 2005 .