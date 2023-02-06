شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه وهاري ستايلز وليزو أبرز الفائزين بجوائز الـGrammy التمهيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت النجمة العالمية بيونسيه على جائزة جرامي لأفضل تسجيل راقص عن أغنيتها Break My Soul، فيما نالت أيضا جائزة جرامي لأفضل أداء آر أند بي تقليدي عن Plastic Off the Sofa، وذهبت جائزة جرامي لأفضل ألبوم هندسي لألبوم Harry’s House للمغني هاري ستايلز،بينما حصلت ليزو على جائزة جرامي لأفضل ريمكس عن أغنيتها About Damn Time وذلك خلال الجوائز التمهيدية للحفل.

تتجه أنظار كل محبي الموسيقى العالمية إلى حفل الجرامي الليلة، حيث يحظى بمتابعة كبيرة لما له من تاريخ كبير في صناعة الموسيقى، بالإضافة لترقب الجميع النجوم والنجمات ممن يستعدوا للمشاركة في الحدث الأضخم موسيقيًا.

حفل Grammy من تقديم الممثل الكوميدي تريفور نوح والذى سبق وقدمه خلال العامين الماضيين، ويتضمن الحفل 91 فئة تم ترشيح عدد من النجوم لها، بداية من أفضل ألبوم جديد أو ألبوم موسيقي أو ترانيم إلى أكبر جائزة، وهي ألبوم العام.

كشفت إدارة جوائز Grammy السنوية الخامسة والستين عن ترشيحات الجائزة، وتضمنت القائمة العديد من الترشيحات غير المتوقعة، حيث حصلت تايلور سويفت الحائزة على 11 جائزة جرامي على أربعة ترشيحات تشمل "أغنية العام، أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، أفضل أغنية ريفية، أفضل فيديو كليب.

ومن بين الأسماء التى ترشحت للمرة الأولى لـGrammy Awards، بما في ذلك فيولا ديفيس ترشيح لأفضل كتاب صوتي، وسرد، وتسجيل رواية القصص عن "مذكراتها" و "Finding Me"، مما يجعلها خطوة أقرب إلى تحقيق الجائزة.

وبالإضافة لتلك الأسماء برز اسم بيونسيه التى اعتادت على أن تكون موجودة فى تلك المناسبات لتسعة ترشيحات هذا العام مع تلقي زوجها جاي زي أكثر ترشيحات جرامي لفنان في التاريخ، كما ترشحت أديل لـ 7 ترشيحات وبالتالى هناك منافسة شرسة بين بيونسيه وأديل.