شكرا لقرائتكم خبر عن فيولا ديفيس تحصل على جائزة Grammy Award لأفضل كتاب صوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت فيولا ديفيس على جائزة Grammy Award لأفضل كتاب صوتي عن مذكراتها Finding Me، لتكون بذلك هي واحدة من الفنانات المعاصرات القلائل ممن نلن ما يعرف بـEGOT، وهو اختصار للجوائز التي يحصل عليها الفنان وتضم اختصار لجوائز Emmy وGrammy وOscar وTony، وهو ما حصلت عليهم فيولا بالفعل.

وتتجه أنظار كل محبي الموسيقى العالمية إلى حفل الجرامي الليلة، حيث يحظى بمتابعة كبيرة لما له من تاريخ كبير في صناعة الموسيقى، بالإضافة إلى ترقب الجميع النجوم والنجمات ممن يستعدوا للمشاركة في الحدث الأضخم موسيقيا.

حفل Grammy من تقديم الممثل الكوميدي تريفور نوح والذى سبق وقدمه خلال العامين الماضيين، ويتضمن الحفل 91 فئة تم ترشيح عدد من النجوم لها، بداية من أفضل ألبوم جديد أو ألبوم موسيقي أو ترانيم إلى أكبر جائزة، وهي ألبوم العام.

كشفت إدارة جوائز Grammy السنوية الخامسة والستين عن ترشيحات الجائزة، وتضمنت القائمة العديد من الترشيحات غير المتوقعة حيث حصلت تايلور سويفت الحائزة على 11 جائزة جرامي على أربعة ترشيحات تشمل "أغنية العام، أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، أفضل أغنية ريفية، أفضل فيديو كليب".

وبالإضافة إلى تلك الأسماء برز اسم بيونسيه التى اعتادت على أن تكون موجودة فى تلك المناسبات لتسعة ترشيحات هذا العام مع تلقي زوجها جاي زي أكثر ترشيحات جرامي لفنان في التاريخ، كما ترشحت أديل لـ 7 ترشيحات، وبالتالى هناك منافسة شرسة بين بيونسيه وأديل.