محمد عبده وعبدالله الرويشد في ضيافة الشيخ مشاري العفاسي.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 6 فبراير 2023 12:50 صباحاً - نشر القارئ الشيخ مشاري العفاسي مقطع فيديو يكشف فيه تفاصيل الزيارة التي قام بها فنان العرب محمد عبده وعبدالله الرويشد في منزله.

وأظهر الفيديو الذي نشره “العفاسي”، استقباله لضيفيه بحفاوة وابتسامة قبل أن يجتمعوا وضيوف آخرين على مأدبة غداء انتقلوا بعدها إلى أستوديو تسجيل في منزل العفاسي.



ولم يشر “العفاسي” إن كان اللقاء جزءًا من مشروع مشترك بين الثلاثة، واكتفى بالقول: “الغداء، اليوم، كان مع محمد عبده، وعبدالله الرويشد”.



ووجد اللقاء صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بالنظر إلى الشهرة تتمتع بها الشخصيات الثلاث، وسط تداول لافت للفيديو وسيل من التعليقات.