شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي الغضب.. الإنتر يحسم الفوز على ميلان بهدف "أرجنتيني" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم إنتر ميلان الفوز على غريمه التقليدي ميلان، في ديربي ناري جمع بين الطرفين على ملعب سان سيرو، في الجولة 21 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

الإنتر يحسم ديربي الغضب على حساب الميلان بهدف أرجنتيني

وجاء هدف الفوز عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة "34" من عمر اللقاء في الشوط الأول، من استغل ركلة ركنية نفذها هاكان بعرضية داخل المنطقة، ليقابلها لاوتارو برأسية في الشباك.

وشهدت المباراة بعد هدف الإنتر انتفاضة من محاولات وفرص عديدة بين الطرفين خلال شوطي اللقاء، وكلن دون هجمات مكتملة من جانب الفريقين.

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أضاف إنتر ميلان بهذا الانتصار لرصيده النقطة 43، ليستمر في وصافة الدوري الإيطالي، بفارق 13 نقطة عن نابولي المتصدر.

وعلى الصعيد الأخر يواصل ميلان تجمد النقاط، ليقف رصيده بهذه الخسارة عند 38 نقطة، في الترتيب الخامس بلائحة الكالتشيو.