شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يجسد شخصية دكتور جامعى فى فيلم "البطة الصفرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه أوشك على الانتهاء من تصوير فيلم "البطة الصفرا" مع الفنانة غادة عادل، وفرح الزاهد ومن المقرر طرحه في السينما خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحاته أنه يجسد من خلال العمل شخصية دكتور جامعى منغلق على نفسه في أحداث العمل، وتربطه علاقة حب مع الفنانة فرح الزاهد، فى إطار كوميدي اجتماعي.

وأشار إلى أنه سعيد بالعمل مع الفنانة غادة عادل حيث جمعهم قبل ذلك عدة أعمال حققت نجاحا كبيرا، ويتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

ويجمع "البطة الصفرا" محمد عبد الرحمن وغادة عادل للمرة الثانية في السينما والرابعة بوجه عام، حيث قدم الثنائى فيلم "الخطة العايمة" عام 2020 بمشاركة على ربيع وعمرو عبد الجليل، ثم تعاونا في مسرحيتين هما "في نص الليل" عام 2021 بمشاركة حسن الرداد وريم مصطفى، ومسرحية "فرصة سعيدة" هذا العام بمشاركة شريف سلامة.

فيلم "البطة الصفرا" يشارك في بطولته غادة عادل، محمد عبد الرحمن توتا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار.