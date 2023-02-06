شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب ونقاد السينما تنعى الناقد الفنى مجدى الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جمعة كتاب ونقاد السينما الناقد الفني الكبير مجدى الطيب، حيث جاء في بيان أطلقته: "فقدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الناقد السينمائي الكبير الصديق مجدي الطيب عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض، رحم الله الصديق العزيز واسكنه بفيض رحمته فسيح جناته مع الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين".

كان مجدي الطيب عضو في الجمعية العمومية للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ما يزيد عن ثلاثين عاما كما شغل عضوية مجلس الإدارة من 1999- 2013 وكان سكرتيرا عاما للجمعية لمدة خمس سنوات وشغل منصب أمين عام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عدة دورات، كما كان حريصا على حضور دوراته خلال فترة عمله بالنقد السينمائي وعضويته للجمعية العمومية ولم ينقطع عنه إلا في دورات قليلة.

كما عمل مديرا للمركز الصحفي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال فترة رئاسة الفنان الكبير حسين فهمي ورئاسة الناقدة ماجدة واصف، وقد كرمته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في حفل توزيع جوائز مسابقة الفيلم المصري منذ عامين تقديرا لعطائه الكبير، كما كرمته الإذاعة الجزائرية عام 2016 خلال انعقاد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.

عمل مجدي الطيب في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية منه مجلة فن وجريدة ومجلة الكفاح العربي وجريدة نهضة مصر وكان يكتب مقالاته في جريدة القاهرة حتي لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، وقد كرمته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في حفل توزيع جوائز مسابقة الفيلم المصري منذ عامين وأهدته درعها.

وتوفى الناقد الفني الكبير مجدى الطيب، حيث أعلن عن خبر الوفاة هانى سامى المتحدث باسم نقابة المهن السينمائية عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "البقاء لله الزميل الناقد الكبير مجدى الطيب فى ذمة الله"، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة حتى الآن.