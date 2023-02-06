شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى الناقد الفنى مجدى الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن السينمائية، الناقد الفني الكبير مجدي الطيب، والذى رحل عن عالمنا منذ قليل، حيث أصدرت النقابة بيانا جاء فيه: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الناقد السينمائي مجدي الطيب، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

وتوفى منذ قليل، الناقد الفني الكبير مجدى الطيب، حيث أعلن عن خبر الوفاة هانى سامى المتحدث باسم نقابة المهن السينمائية عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "البقاء لله الزميل الناقد الكبير مجدى الطيب فى ذمة الله"، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة حتى الآن.

الناقد مجدي الطيب من مواليد 28 يونيو 1958 في أسوان - حصل على ليسانس كلية الألسن في اللغة الألمانية عام 1982 - دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني من أكاديمية الفنون عام 1987 - حصل على جائزة أفضل مقال نقدي من جمعية الفيلم عام 1985 عن فيلم "وداعاً يا بونابرت" - كتب العديد من المقالات النقدية والدراسات السينمائية في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية مثل : "فن" اللبنانية،"المجلة"، "الرجل" السعودية و"الجريدة" الكويتية بالإضافة إلى المطبوعات المصرية: "صوت العرب"،"الموقف العربي"،"الأهالي"،"الدستور"،"روز اليوسف"، "الكواكب"، "الفنون"، "الفن السابع" و"المجلة" المصرية .

ترأس قسم الفن بجريدة "نهضة مصر" منذ عام 2004 – وهو عضو جمعية نقاد السينما المصريين - عضو عامل بنقابة السينمائيين (شعبة النقد) - مدير المركز الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته العشرين عام 2004 .

شغل منصب مدير المركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي في الأعوام من 1999 حتى 2005 وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في الأعوام من 2002 حتى عام 2012 وأمين عام الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما سابقاً ونائب رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2006 و أمين عام الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 2009 و عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة‏ في الدورة التاسعة للمهرجان القومي للسينما المصرية (ابريل 2003) وعضو لجنة قراءة السيناريو بجهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامي عام 2004 وعضو لجنة تحكيم الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية (مارس 2007) و عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للسينما المصرية (أبريل 2009) وعضو لجنة تحكيم الدورة السادسة والثلاثين لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية (أبريل 2010) وعضو لجنة دعم الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك بوزارة الثقافة عام 2012 و عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام المصرية القصيرة في الدورة الـ 28 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط (سبتمبر 2012) وعضو لجنة تحكيم الدورة الـ61 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما (مارس 2013) مدير المركز الصحفي ورئيس تحرير النشرة الصحفية في الدورة الثانية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ( مارس 2013 ) ومن مؤلفاته : سعيد مرزوق "فيلسوف الصورة".