شكرا لقرائتكم خبر عن "انتظروا شداد".. محمد لطفى يشارك صورة من كواليس تصوير مسلسل "عملة نادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان محمد لطفى تصوير دوره في مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، والذى سيعرض موسم دراما رمضان 2023، وشارك الفنان محمد لطفى صورة من كواليس التصوير بصحبة المنتج جمال العدل والمخرج ماندو العدل على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "انتظروا شداد".





مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من: أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر".

وقدمت نيللى كريم مسلسل "فاتن أمل حربى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، هبة كامل، أحمد طلعت، أحمد ماجد وضيوف الشرف أحمد صادق، بثينة كامل، يارا جبران، لمياء الأمير، محمد الصاوى، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.



