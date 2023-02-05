شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قماح يحصل على كارنيه نقابة الموسيقيين ويعلق: أخيرا الحمد لله عضو عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المطرب محمد قماح على كارنيه عضوية نقابة المهن الموسيقية، حيث نشر صورة يحمل فيها الكارنيه بصحبة الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "أشكر النقيب الفنان مصطفى كامل والمايسترو محمد أبو اليزيد وجميع العاملين بنقابة المهن الموسيقية، أخيراً الحمدلله عضو عامل بالنقابة".

وطرح الفنان محمد قماح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ليه خسرتك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح.

وحل الفنان محمد قماح ضيفا على "تليفزيون الخليج 365"، وتحدث عن أغنيته الجديدة مع النجم اللبناني جاد شويرى "موج"، وعن أعماله الفنية القادمة مع عدد من نجوم الفن، وعن أزمة أغنية الفنان فارس الجديدة واتهامه بسرقة اللحن.

وقال محمد قماح: "أغنية موج فكرتها أنها تتماشى مع أجواء الصيف، وتكون بشكل جديد، وأنا بشتغل مع جاد شويرى في كذا حاجة وألبومه الجديد، ولما سمع تراك الأغنية عجبته جدا وكتبنا الكلام سوا، وطلعت بالشكل اللى عاوزينه، وعامل اتحاد شراكة مع جاد وهنعمل أكتر من حاجة سوا، وبناخد رأى بعض، وهو مبتكر وبيفهم في كل حاجة والمزيكا، وبنطلع بأفكار جامدة".

وأضاف محمد قماح: "الناس افتكرت إنى سارق لحن أغنية فارس الجديدة وهو اللحن بتاعى أصلا وكان الأول لفارس، وحصلت مشكلة واتأجلت الأغنية، وبعد كدة خدها مطرب اسمه مصري، ولسوء الظروف منجحتش مع مصري ومجبتش المشاهدات اللى أنا متوقعها، وفارس رجع كلمنى عاوز اللحن تانى قلتله اتباع، وكان عارف القصة ونزلنا الأغنية ومغلطتش لأنه حقى، وفى نفس الوقت كلمت مصري قولتله حابب أعملك تراك تانى هو مردش عليا، وعمل مشكلة ووقفها ورجعت الأغنية تانى، وفى أكتر من أغنية جديدة بعملها مع فارس، وإن شاء الله الناس تنبسط من توليفه الأغانى اللى بنعملها، وفى عدد من الأغانى الجديدة مع حمادة هلال وساندى".



