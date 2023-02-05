رابح صقر يواجه انتقادات بعد رفضه مصافحة أحد معجبيه

انتقد رواد التواصل الاجتماعي موقف المطرب السعودي رابح صقر والذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو ورفض فيها مصافحة أحد محبيه أثناء نزوله من سيارته الأمر الذي جعله يتعرض لانتقاد واسع من قبل جمهوره.

وتم التقاط مقطع الفيديو أثناء تواجد رابح صقر في المملكة العربية السعودية للمشاركة في إحياء الحفل الضخم لتكريم الفنان الراحل طلال مداح على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض يوم الأربعاء الماضي.

رابح صقر يتجاهل معجباً

وأثناء نزول صقر من سيارته مد المعجب يده ليصافحه لكن المطرب الخليجي تجاهله بشكل غير لائق وأحرج الشخص، فيما اعتبر المغردون أن هذا الموقف لا يليق بفنان له تاريخ مثل رابح صقر، بينما رأى آخرون أنه لم ينتبه إلى يد الرجل من الأساس.

حيث جاءت التعليقات على مقطع الفيديو كالتالي:" كنت سلمت عليه وأرضيته، شكله ما انتبه من الربشه ..واضح أنه يتلفت يسأل عن المكان".

رابح صقر في السعودية

وكان يبدو على رابح صقر السعادة بعد المشاركة في الحفل حيث نشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة له وهو على المسرح أثناء الحفل وعلق على الصورة قائلاً: " ليلة تاريخية من عبق الماضي الجميل عشناها في الرياض تكريمًا لأستاذنا الذي رحل جسدًا وبقيت روحه بيننا وأغنياته تلامس مشاعرنا، رحمة الله على الهرم الفني الكبير طلال مدّاح".

وأضاف صقر قائلاً:" شكرًا لبلدي الغالي ولقيادتنا الحكيمة ولهيئة الترفيه على ‎ليلة صوت الأرض التي تعد تكريمًا لنا جميعًا".

وأثناء تواجد صقر في السعودية بدا عليه الانسجام الشديد بينه وبين الفنان محمد عبده خلال كواليس حفل ليلة صوت الأرض،حيث قدم الثنائي أغاني مشتركة على طريقة الديو حيث قدما معا أغنية كلا من:" لك جناح ولك جناح، وما نطير إلا سوى" المقتبسة من أغنية يا مسافر للجفا وذلك قبل بدء الحفل أثناء تواجدهم في السيارة وسيطرت عليهم حالة من المرح والبهجة.

وتواجد في الحفل شبيه الفنان الراحل طلال مداح والذي جلس على الكرسي وكان يؤدي أغانيه وفي نهاية الحفل غنى الفنان محمد عبده مع الفنان مداح عبر تقنية الهولوغرام على طريقة الديو.

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