شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تشارلز كيمبرو صاحب صوت فيكتور فى فيلم أحدب نوتردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نجل تشارلز كيمبرو عن وفاة والده عن عمر يناهز 86 عامًا، وأكد نجل كيمبرو لصحيفة نيويورك تايمز أنه توفي في مدينة كولفر بولاية كاليفورنيا.

ومن أشهر أعمال تشارلز كيمبرو هو مشاركته في فيلم الأنيميشن The Hunchback of Notre Dame بشخصية فيكتور، ويدور الفيلم حول (كوازيمودو) شاب مشوه، نشأ في ظل تربية صارمة من القاضي؛ والذي تسبب في مقتل أمه وحبس أباه، وعاش طيلة حياته في برج نوتردام، والناس يعاملونه معاملة سيئة، لا ينقذه منهم إلا (أزميرالدا) التي حينما يعرف القاضي بخروجه ومساعدتها إياه يأمر بالقبض عليهما، لتتصاعد الأحداث.

العمل مأخوذ عن رواية فيكتور هوجو أحدب نوتردام دي باريس، واستوحى الكاتب اسم الرواية من كاتدرائية نوتردام الشهيرة في مدينة باريس في فرنسا، فاسم الرواية الأصلي على اسم الكنيسة، حيث تدور معظم أحداث الرواية في الكاتدرائية نفسها، لكنَ الترجمة الإنجليزية للرواية والتي نشرت في عام 1833م من قبل فريدريك شوبرل كانت بعنوان أحدب نوتردام وهو الاسم الذي شاع فيما بعد واشتهرت به الرواية، وتدور أحداث الرواية في مدينة باريس في اواخر العصور الوسطى حول شخص لقيط أحدب وقبيح جدًا يدعى كوازيمودو وهو بطل الرواية، ويقع كوازيمودو في حب فتاة، وهو ما يمهد بعدها إلى فكرته حول معاناة المعوقين والمحرومين.