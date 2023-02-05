شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التجهيزات النهائية لحفل Grammy Awards فى دورته الـ65.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رصدت عدسات المصورين التجهيزات النهائية على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز Grammy Awards فى دورتها الـ65، حيث تتجه أنظار كل محبي الموسيقى العالمية إلى حفل الجرامي الليلة، حيث يحظى بمتابعة كبيرة لما له من تاريخ كبير في صناعة الموسيقى، بالإضافة إلى ترقب الجميع النجوم والنجمات ممن يستعدوا للمشاركة في الحدث الأضخم موسيقيا.

حفل Grammy من تقديم الممثل الكوميدي تريفور نوح والذى سبق وقدمه خلال العاميين الماضيين، ويتضمن الحفل 91 فئة تم ترشيح عدد من النجوم لها، بداية من أفضل ألبوم جديد أو ألبوم موسيقي أو ترانيم إلى أكبر جائزة، وهي ألبوم العام.

وكشفت إدارة جوائز Grammy السنوية الخامسة والستين عن ترشيحات الجائزة، وتضمنت القائمة العديد من الترشيحات غير المتوقعة، حيث حصلت تايلور سويفت الحائزة على 11 جائزة جرامي على أربعة ترشيحات تشمل "أغنية العام، أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، أفضل أغنية ريفية، أفضل فيديو كليب".

ومن بين الأسماء التى ترشحت للمرة الأولى لـ Grammy Awards، بما في ذلك فيولا ديفيس ترشيح لأفضل كتاب صوتي، وسرد، وتسجيل رواية القصص عن "مذكراتها" و "Finding Me"، مما يجعلها خطوة أقرب إلى تحقيق الجائزة.

وبالإضافة إلى تلك الأسماء برز اسم بيونسيه التى اعتادت على أن تكون موجودة فى تلك المناسبات لتسعة ترشيحات هذا العام مع تلقي زوجها جاي زي أكثر ترشيحات جرامي لفنان في التاريخ، كما ترشحت أديل لـ 7 ترشيحات وبالتالى هناك منافسة شرسة بين بيونسيه وأديل.