شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصاله عن كيم كاردشيان.. مزرعة كانى ويست مهجورة ومليئة بالقمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدو مزرعة مغنى الراب العالمى كانى ويست فى لوس أنجلوس التى تبلغ تكلفتها 2.2 مليون دولار أسوأ بكثير حيث انهارت الجدران وتناثرت القمامة فى كل مكان، والموقع كان أيضًا بمثابة المقر الرئيسى لخدمة الأحد وأكاديمية دوندا، وتم إنشاؤه فى سبتمبر 2020 ويبدو أنه قد تُرك للخراب بعد طلاق الزوجين كانى وكيم كاردشيان، الذى انتهى فى نوفمبر.

وحسب ما نشر موقع الديلى ميل تم بناء جدران فاصلة من الغرب حول المنزل الرئيسى وبيت الضيافة فى مكان الإقامة المنعزل، الآن تم هدم الجدران المحيطة ببيت الضيافة، تاركة وراءها سياجًا سلكيًا تتناثر حوله القمامة.



مزرعة كاني ويست

ويقال إن ويست عاش فى العقار مع صديقته إيرينا شايك منذ فترة حيث قام بتحويل العقار إلى وسادة للعزاب بينما بقيت زوجته السابقة كيم كارداشيان، 42 عامًا، فى قصر كالاباساس الذى تبلغ تكلفته 60 مليون دولار مع أطفالهما الأربعة، تم شراء العقار الفاخر من قبل صانع الأزياء فى عام 2018 ويقع على مساحة 1.25 فدان.



كاني وكيم

المغنى كانى ويست يظهر برفقة زوجته الجديدة بعد طلاقه من كيم كاردشيان

وكان قد حجب المغنى العالمى كانى ويست وجهه بينما كان يستمتع بأمسية مع "زوجته" الجديدة بيانكا سينسورى بعد أيام من ورود أنباء عن كونه مشتبهاً به فى تحقيق بشأن اعتدائه على أحد الأفراد.



كاني وايرينا شايك

وظهر مغنى الراب المثير للجدل، البالغ من العمر 45 عامًا، فى مطعم Beauty & Essex فى لوس أنجلوس، وتتبعه عروسه الجديدة، وتم اتهام ويست البالغ من العمر 45 عامًا، مؤخرًا كمشتبه به فى تحقيق التعدى على أحد، وخطف هاتفًا خلويًا يخص امرأة وألقاه، وفقًا لموقع TMZ.

وكانى يحاول الاسترخاء فى هوليوود، حيث ظهر يخفى وجه ويرتدى معطفًا ضخمًا، وبنطالًا رياضيًا وحذاءه المعتاد، وبيانكا، المهندسة المعمارية من أستراليا، كانت مشغولة على هاتفها عندما غادرت المطعم، وكانت ترتدى حذاءًا أبيض فرويًا وفستانًا قصيرًا.

فرضا مسافة فاصلة.. أول لقاء بين كيم كاردشيان وكانى ويست بعد زواجه

والتقت كيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع زوجها السابق كانى ويست، حيث كان اللقاء على هامش إحدى مباريات كرة السلة الخاص فى لوس أنجلوس، وقد حضره الزوجان السابقان وهما بعيدين عن بعضهما البعض، حيث بدا وكأن هناك اتفاقا مسبقا على عدم حدوث أى احتكاك.

‎وحسب ما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانية، كيم وكانى حرصا كل الحرص على فرض مسافة فاصلة فيما بينهما، ولم يكن هناك أى شكل من أشكال المواجهة خلال حضورهما تلك الفعالية الرياضية الخاصة بالطفلين الصغيرين نورث وسانت فى لوس أنجلوس.

‎وكان كانى، البالغ من العمر 45 عاما، حديث وسائل الإعلام خلال الأسبوعين الماضيين بعد الكشف عن زواجه سرا من الموظفة التى تعمل معه منذ 2020، بيانكا سينسورى، وما بدا ملفتا للانتباه أيضا هو مرافقة تريستان طومسون لكيم فى تلك الفعالية، لمشاركتها تشجيع نورث وسانت فى مباراة كرة السلة التى كانا يشاركان بها فى لوس أنجلوس.

كانى ويست يصطحب ابنته لقضاء بعض الوقت مع زوجته الجديدة

ويبدو أن مغنى الراب الشهير كانى ويست يريد بناء علاقة جيدة بين ابنته نورث من زوجته السابقة كيم كاردشيان وزوجته الجديدة، حيث توجهت نورث ويست لتناول العشاء فى نوبو بماليبو كاليفورنيا لتناول العشاء مع والدها كانى ويست وزوجته .

وتوجهت الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات عندما أوصلها فريق الأمن الخاص بها إلى المطعم الراقى حيث كان كانى، المعروفة باسم يى، 45 عامًا، وبيانكا سينسورى، 27 عاما فى انتظار وصولها.

زواج كانى ويست بعد طلاقه من كيم كاردشيان

وتزوج مغنى الراب فى أستراليا فى حفل زفاف سرى فى وقت ما فى شهر يناير وحافظ على خصوصية تفاصيل العلاقة الجديدة، على الرغم من إصدار أغنية بعنوان Censori Overload مؤخرًا.

وحسب ما نشر موقع الديلى ميل وصل العروسين إلى المطعم قبل نورث مباشرة، وكان كانى يرتدى ما يشبه خاتم الزواج فى إصبعه، وارتدت زوجة الأب الجديدة سترة جلدية فوق زوج من الجوارب السوداء، مع شنطة كستنائية متدلية على كتفها.

كانى ويست يفاجئ جمهوره بالزواج سرًا من عارضة أزياء

صدم كانى ويست معجبيه، مؤخرا بعد ورود تقارير عن زواجه من مصممة الأزياء ييزى بيانكا سينسورى، بعد شهرين من طلاقه من زوجته السابقة كيم كارداشيان، حيث يقال أن مغنى الراب، البالغ من العمر 45 عامًا، أقام حفلًا خاصًا مع بيانكا، 27 عامًا، وشوهد الزوجان يرتديان خواتم الزفاف، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وصُدم متابعو كانى، بالأخبار المتداولة حول زواجه، حيث ترك الكثيرون فى حيرة من أمرهم حول هوية بيانكا، بعد أن ظلوا فى السابق بعيدًا عن دائرة الضوء على الرغم من صلاتها الشهيرة ببعضهم البعض خلال الفترة الماضية.

وألقت صحيفة "ديلى ميل" نظرة على كل ما تعرفه حتى الآن عن زوجة كانى الجديدة - التى تشبه بشكل مذهل زوجته السابقة كيم كارداشيان، حيث انضمت عارضة الأزياء بيانكا، إلى فريق Yeezy فى نوفمبر 2020، وعرفت نفسها كرئيسة للهندسة المعمارية للعلامة التجارية عبر صفحتها على Linkedin.