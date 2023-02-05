شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: طموحى يكون عندى مكتبة سينمائية ونفسى أقدم شخصية رفاعة الطهطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى النجم محمد رمضان، تقديم شخصية رفاعة الطهطاوى، خلال ندوته فى معبد الأقصر ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى الدورة الـ12.

وقال محمد رمضان: "طموحى أن يكون عندى مكتبة سينمائية متنوعة وحريص على ده جدًا وبوعد جمهورى أن كل سنة هكبر ودلوقتى بتلاشى المشاكل وبركز فى شغلى بس حتى لو سمعت كلام يضايقنى وبينى وبين جمهورى الشغل والكلمة الطيبة".

وتابع: "فى لقاء على اليوتيوب للعندليب عبد الحليم حافظ للتلفزيون الكويتى مدته نصف ساعة قال 4 مرات عن أجره فى السينما أنه أعلى سعر فى الوطن العربى وفى نفس السنة على التلفزيون المصرى له لقاء حسيته شخص آخر خاطب الناس على قدر عقولهم".

فيما تحدث النجم محمد رمضان، خلال ندوته المقامة حاليًا فى معبد الأقصر ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى الدورة الـ12، ويدير الندوة الزميل الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر، عن الهدف الأساسى من مهنة التمثيل. وقال محمد رمضان: "حريص إنى أقدم شيئًا جديدًا للجمهور ومهنتنا الغرض الأول منها التسلية وبنحاول نمرر منها رسائل وده شيء عظيم، ولكن لو لم تصل له الرسالة فأنا رسالتى الحقيقية أنى سليتك وضحكتك ونسيتك همومك على مدار ساعتين وبزعل أن طول الوقت بيحملونا مسئوليات ملهاش علاقة بمهنتنا أنا مهنتى ممثل فقط وفكرة إثارة الجدل أنا مش بقصدها". وتابع: "أنا مع كلمة جمهور محمد رمضان وأن تكون فرد فى جماعة الأسود أفضل من أن تكون قائد للنعام".

و تقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني ، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة .