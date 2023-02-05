أحدث ظهور للفنان المعتزل أدهم نابلسي

كتب امير فتحي في الأحد 5 فبراير 2023 06:50 مساءً - حضر الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي عقد قرآن أحد مشاهير السوشيال ميديا الأردنيين وهو لورنس المنسي، وذلك في أحدث ظهور له .

وظهر أدهم نابلسي في لقاء مع برنامج “ET بالعربي” على هامش حضوره لعقد القرآن بعد فترة غياب عن الساحة الفنية وإعلان اعتزاله الفن .

ووجه أدهم نابلسي كلمة لجمهوره من خلال هذا اللقاء متمنيا الخير لكل العازبين فقال: “الحمد الله أنا في أفضل حال وكله بخير” .

يذكر أن أدهم نابلسي كان قد أعلن في ديسمبر من عام 2021 في مقطع فيديو اعتزاله الغناء، متحدثا عن أن الهدف الأساسي من وجود الإنسان بالحياة هو عبادة رب العالمين والعمل على إرضائه وأن تكون علاقة الإنسان مع من حوله جيدة .

وبعد مرور ثلاثة أشهر على اتخاذه لهذا القرار تم الإعلان عن تكريم أدهم نابلسي داخل مسجد أبو عيشة فى العاصمة الأردنية عمان بحصوله على شهادة الإجازة في تلاوة وتجويد القرآن الكريم والتي سلمها له الشيخ محمد عقل إمام المسجد .