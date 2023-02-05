شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: مهنتنا الغرض منها التسلية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم محمد رمضان، خلال ندوته المقامة حاليًا فى معبد الأقصر ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى الدورة الـ12، ويدير الندوة الزميل الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر، عن الهدف الأساسى من مهنة التمثيل.

وقال محمد رمضان: "حريص إنى أقدم شيئًا جديدًا للجمهور ومهنتنا الغرض الأول منها التسلية وبنحاول نمرر منها رسائل وده شيء عظيم، ولكن لو لم تصل له الرسالة فأنا رسالتى الحقيقية أنى سليتك وضحكتك ونسيتك همومك على مدار ساعتين وبزعل أن طول الوقت بيحملونا مسئوليات ملهاش علاقة بمهنتنا أنا مهنتى ممثل فقط وفكرة إثارة الجدل أنا مش بقصدها".

وتابع: "أنا مع كلمة جمهور محمد رمضان وأن تكون فرد فى جماعة الأسود أفضل من أن تكون قائد للنعام".

وتقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة .