شكرا لقرائتكم خبر عن فى حفل ما قبل الجرامى.. بيونسيه تتألق بفستان فضى برفقة جاى زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الشهيرة بيونسيه عن جولتها العالمية المتوقعة فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وأطلق المعجبون بالفعل صفحات GoFundMe من أجل الحصول على فرصة لا تتكرر فى العمر لحضور إحدى الحفلات الموسيقية القادمة.



بيونسيه

فستان بيونسيه

وظهرت بيونسيه مرتدية فستان قصير بأكمام طويلة فضية اللون يحتوى على تفاصيل متلألئة فى جميع أنحاء القماش، فى حفل ما قبل توزيع جوائز الجرامي، وكانت بيونسيه برفقة زوجها مغنى الراب جاى زد.



جاي زد برفقة بيونسيه

حملت مغنية Crazy In Love محفظة من اللون الفضى فى يدها اليمنى أثناء، ولإكمال مظهرها العام ارتدت بيونسيه زوج من الحذاء باللون الفضى ذات الكعب العالى لإضفاء لمسة أنيقة.

اختار Jay-Z الاطلالة غير الرسمية مرتديا قميصًا أسود عاديا وبنطلونا أسود، بالإضافة إلى ذلك، ارتدى مغنى Empire State Of Mind سترة سوداء ليظل دافئا فى درجات الحرارة المنخفضة، واختار تركه بدون أزرار، وارتدى زوجًا من الجوارب البيضاء مع حذاء رياضى أبيض وأسود يحتوى على أربطة نيون خضراء تم فكها.

يبدو أن الزوجين الموهوبين كانا فى حالة معنوية جيدة فى حفلة ما قبل Grammy .

بيونسيه تستعد لأولى جولاتها الغنائية حول العالم بعد 7سنوات من الغياب

وكانت قد كشفت المغنية العالمية بيونسيه عن عودة جولاتها الغنائية للمرة الأولى منذ 7 سنوات، وفقاً لما ذكرته التقارير الأجنبية حول النجمة الشهيرة التى أعلنت أنها ستلف العالم خلال جولتها المقبلة والتى تحتفل فيها بأحدث ألبوماتها الذى يحمل اسم عصر النهضة، مؤكدة أن الجولة الغنائية تبدأ فى أوروبا بشهر مايو قبل أن تنتهى فى أمريكا الشمالية فى سبتمبر.

وأضافت التقارير أن بيونسيه لم تعلن عن موعد طرح التذاكر بعد، ولكنها اكتفت بقول قريباً حسب تقرير الديلى ميل.

وذلك يأتى بعدما كشفت المواقع العالمية مؤخرًا عن أجر بيونسيه فى حفلها الأخير فى دبي، حيث أكد موقع ديلى ميل أن المغنية الشهيرة تقاضت مبلغ ضخم للغاية مقابل الحفل الذى جاء بعد غياب 4 سنوات من الغناء اللايف، مؤكدة أن السعر وصل إلى 24 مليون دولار بحسب تقرير نشروه مؤخرًا.

وأضاف التقرير أن الحفل لم يتخط ساعة واحدة فقط، إلا أنه كان ضخم للغاية وملفت سواء من حيث الألعاب النارية أو العروض التى استمرت خلال الحفل.