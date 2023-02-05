شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح بوستر جديدًا لأغنية "عاملة إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان رامى جمال بوستر أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "عاملة إيه" من كلمات أحمد العزب وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وهى الأغنية الأولى التى يقوم بطرحها من إنتاج شركته الجديدة بعد انفصاله عن الشركة الإنتاجية الأخيرة ومن المقرر طرحها غدًا الإثنين الموافق 6 فبراير على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتحمل عدد من المفاجآت، وهى من إنتاج رامى جمال.



رامى جمال

يذكر أن احتفل النجم رامي جمال مؤخرًا بمرور 20 عاما على صداقته بالنجم تامر عاشور، ونشر صورتين تجمعه بتامر عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "20 سنة عشرة.. 20 سنة حلمنا فيهم بحاجات ومن كرم ربنا علينا حققنا جزء منها 20 سنة أخوات وأصدقاء".وتابع: "ربنا يكرمنا وننجح أكتر ونحقق أكتر شعور ممتع لما ندخل كلية واحدة زمان ويبقي اللي بينا حلم واحد والزمن مغيرناش، لا أقولكم غيرنا شعرنا راح بس وراكم وراكم في الأحزان والرومانسية".

وكشف جمال خلال لقائه في برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة، كواليس تبنيه المطرب أحمد سالم الشهير بـ"المطرب النقاش" واتهامه بركوب التريند، وقال: "أنا حبيت صوت أحمد جدا، الناس اتهمتنى إنى عايز أركب التريند، رغم إنى شيرت الفيديو بتاعه قبل ما حد يشوفه، قلت لمراتى الصوت ده حرام لو معملتش ليه حاجة".

وأضاف: "أنا بسدد فى أحمد دين عليا.. فيه ناس دعمتنى فى بداياتى، أنا هشتغل معاه أغنيتين، وأحمد فيه شركات كتير عارضة عليه الإنتاج لكنه يثق بى".

وعن خوفه من فشل التجربة قال: "فى البداية سألت أحمد لو مانجحناش، هتعرف تشتغل شغلانتك تانى؟ وكان رده هرجع أشتغل عادي جدا، متابعا: "أنا مش شركة إنتاج، بس بعتبر أحمد زى أخويا الصغير، وممكن أتحمل مصاريفه لغاية ما ينجح.. عشمى فى ربنا إنه يكسر الدنيا".