شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة وتشويق فى برومو مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور تمهيدًا لعرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب الصحفى والإعلامى يسرى الفخرانى رئيس المحتوى الدرامى في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الرسمي الدعائى لمسلسل "الأصلى" بطولة النجمة ريهام عبد الغفور، والمقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة على قناة dmc، من تأليف أمين جمال وليد أبو المجد، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج المتحدة وأروما أستديوز.

وأوضح البرومو أن فاطمة الأصلى تقع في فخ الميراث بينها وبين أخواتها، بعدما أوصى والدها أحمد بدير، أن تستكمل مسيرته في التجارة، حيث تمر بصراع كبير بينها وبين عائلتها.

مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين

المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

وعرض لريهام عبد الغفور مؤخراًمسلسل "أزمة منتصف العمر"فكرة ايمن سليم، تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمى، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمى قصة حب.