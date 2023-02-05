ليلى زاهر لهذا الفنان الشاب: “سبب في أي نجاح نجحته في حياتي”

كتب امير فتحي في الأحد 5 فبراير 2023 05:45 مساءً - وجهت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر رسالة أعربت من خلالها عن شكرها وتقديرها للفنان الشاب هشام جمال لمساعدتها مؤخرا في إخراج الكليب الخاص بأولى تجاربها الغنائية أغنية “كلمة أخيرة” التي طرحتها مؤخرا .

وأشارت ليلى زاهر في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” إلى أن هشام جمال كان سببا في العديد من النجاحات التي حققتها في حياتها، مؤكدة على أنه من أقرب الأصدقاء لها .

نشرت ليلى في منشورها صورا تجمعها بهشام جمال، وكتبت في تعليقها عليها: “أنا طول عمري بقول انك دايما بتكون سبب في أي نجاح نجحته أو بنجحه في حياتي بعد ربنا، لكن المشروع ده أنا عايزة اشكرك عليه بشكل خاص قدام كل الناس” .

تابعت: “لأني أول ما سمعتك الأغنية عشان اخد رأيك كنت مبسوط وفخور بيا جداً لأنك أول واحد وقفني قدام مايك وأول لما طلبت منك إنك تخرجلي الكليب ما ترددتش للحظة رغم إنك كنت مشغول قوي ووراك ٣٠٠٠ حاجة ما شاء الله” .

أضافت: “ومع ذلك مقصرتش معايا ولا مع الكليب لحظة وكل حاجة خدت حقها الحمد الله، وده يدل علي إنك راجل محترف جداً في الشغل وعلي المستوى الإنساني أخويا وأقرب صديق ليا اللي دايماً بيشجعني وفي ظهري” .

واختتمت ليلى أحمد زاهر: “شكرًا يا هشام علي كل لحظة اديتها للكليب ده من جوة قلبك والحمد لله الرسالة الفنية اللي انت قدمتها في الكليب وصلت لناس كتير الحمد لله .. شكرًا يا أجدع وأنضف أخ في الدنيا وربنا يكرمك يارب في كل أعمالك الجاية ويارب دايماً ناجح” .