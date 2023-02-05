الموت يفجع الوسط الفني في المغرب

كتب امير فتحي في الأحد 5 فبراير 2023 05:45 مساءً - أعلن الفنان سعد لمجرد وفاة الفنان المغربي محمد الغاوي مساء يوم أمس السبت إثر تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله لأحد المستشفيات في الرباط وإيداعه بالعناية المركزة .

نعى سعد لمجرد وفاة “الغاوي” في منشور له عبر حسابه على موقع “انستجرام” تضمن صورة للفنان الراحل، وكتب في تعليقه عليها: “رحم الله حبيبي الأستاذ الكبير محمد الغاوي” .

وتابع متوجها بالدعاء له: “اللهم اغفر له ويسر حسابه ونور قبره واجعل مثواه الجنة يا حليم بعبادك يا أرحم الراحمين .. إنا لله وإنا إليه راجعون” .

يذكر أن الفنان المغربي محمد الغاوي اشتهر بتقديم الأغنية المغربية الوطنية والعاطفية، ومن أشهر أغانيه: عيشي عيشي يا بلادي، حلاوة العشرة، الغربة والعشق الكادي وما نقول لأ .