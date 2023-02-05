شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بندوته بمهرجان الأقصر: التمثيل غريزة ودخلت الفن من الباب الشرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة النجم محمد رمضان، فى معبد الأقصر، المقامة حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى الدورة الـ12، ويدير الندوة الزميل الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر.

وقال محمد رمضان:" سعيد بوجودى فى مهرجان الأقصر ووسط نجوم كبار وبيحبوا الفن حقيقى زى النجم محمود حميدة والنجمة هالة صدقى والمخرج مجدى أحمد على، وفكرة التمثيل هى غريزة فى شخص ممثل وشخص مش ممثل ولقيت طاقتى فى مسرح المدرسة وبعد كده فى الناقد أحمد عبد الحميد كتب عنى وجوه كتب اسمى صح وبره كان كاتب محمود رمضان، وكل مخرج بروح له بخليه يشوف الصفحة ودخلت الباب الشرعى للفن وقدمت معهد فنون مسرحية وبعد كده متقبلتش وبعديها بأسبوع انضميت لمسرحية قاعدين ليه مع سعيد صالح وبدأ الحلم".

وتقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني ، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة.