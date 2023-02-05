شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يعيد طرح أغنية تعظيم سلام احتفالا بفوز الأهلى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد الفنان عبد الباسط حمودة طرح أغنية "تعظيم سلام للأهلى" على قناته الخاصة على اليوتيوب بعد فوزه أمس على فريق سياتل الأمريكي فى ربع نهائي مونديال الأندية وتأهله لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعدًا مع ريال مدريد الإسباني.

تقول كلمات الأغنية

أوه أهلاوى أوه أهلاوى اوه أهلاوى

تعظيم سلام ميه ية من حكمدار الأغنية

من أسوان للإسكندرية لكل واحد أهلاوى

تعظيم سلام لنادى البطولات

نادى القرن واللانجازات

لكل رجالة الاهلى ببعت لهم سلامات

كان قد أعرب حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "قرايب مين" التى طرحها أمس، وقال في تصريح لـ"الخليج 365" الأغنية تعبر عن واقع حقيقى وعشته في حياتى، مضيفا: "القرايب طول ما أنت بصحتك وناجح يتقربون إليك وإذا أحتجت إليهم يتهربون منك وهذا ما تقصده معانى الأغنية"، مشيرا إلى أنه تحمل كثيرا من غدر الأقارب.

كلمات الأغنية من كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربى وتوزيع نوار البحيرى هندسة صوتية محمد جودة و

تقول كلمات الأغنية

اللى ما لوش خير في اللى منه . يبقى ناقص منه

سيبك من اللى يبيعك وانساه واللى يروح يجى احسن منه

الخيانه من القرايب

والاهانه من القرايب

واى شيء ممكن يضرك

يبقى برضو من القرايب

قرايب مين بلا قرايب

دة كله كلام على الفاضى

قريبى وبقصده في خدمة

يقول اسف مش فاضى

قرايب مين ياعم انت ومين دلوقتي بيقدر

تمد ايديك بكل الخير بكل ضمير وتتاثر

قريبك بس وقت الفرح ووقت الشدة يستغني

يقول مالك وكيف حالك

قرايب مين بلا قرايب

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز والمطرب الشعبى عبد الباسط حمودة، طرحا أغنية "فين الضحكة" وهى الأغنية الترويجية لفيلم "شلبى"، والتي تجمعهما لأول مرة، والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى.

فيلم "شلبي" من بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

كريم محمود عبد العزيز قدم فى شهر يناير العام الماضى فيلم "من أجل زيكو" الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتخطى الـ28 مليون جنيه، وشاركه فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.