شكرا لقرائتكم خبر عن مش عشان تغنى.. أديل تعلن حضورها حفل سوبر بول لمشاهدة ريهانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المغنية العالمية أديل عن خططها لحضور سوبر بول LVII، ولكن بدلاً من مشاهدة كانساس سيتى تشيفز وفيلادلفيا إيجلز يتنافسان على كأس لومباردى، اعترفت المغنية البريطانية بأنها ستذهب "لرؤية ريهانا فقط"، حسبما نشر موقع الديلى ميل.



اديل وريهانا

وأعلنت مغنيةThe Rolling In The Deep ، 34 عامًا، عن الأمر من خلال الحفلة الموسيقية وسط المعجبين عند إقامتها فى لاس فيجاس فى Caesars Palace، ومن المقرر أن تقدم ريهانا عرضًا فى Halftime Show يوم الأحد 12 فبراير، والذى سيقام فى استاد State Farm فى جليندال، أريزونا، مسجلاً أول أداء مباشر لها منذ 5 سنوات.

أديل تبكى على المسرح لرؤية أحد الجماهير يحمل صورة زوجته المتوفاة

وانهارت المغنية البريطانية العالمية أديل من البكاء على مسرح، فى ولاية لاس فيجاس، وذلك بعد غنائها أغنيتها الشهيرة Someone Like You، خلال حفلها الأخير، وحسب الفيديو المتداول على إنستجرام كشفت أديل للجمهور الحاضر لحفلها سبب تأثرها الشديد وبكائها، على مسرح ولاية لاس فيجاس، حيث تحيى عددًا من الحفلات الغنائية هناك، وقالت وهى تبكى، "لقد رصدت رجلًا وأنا أغنى فى العرض يجلس بمفرده، وكان الرجل يمسك هاتفه الذى يحمل صورة لزوجته التى توفيت".

ووجهت المغنية الشهيرة التحية للزوج الوفى، وعلقت "أنا آسفة لم أكن أعلم وأنت ترينى الصورة ما حدث لزوجتك".

أديل تخطط لإطلاق ماركة عالمية للملابس الداخلية والعطور والمجوهرات

وعلى جانب اخر تقرى أن أديل بدأت فى إطلاق علامة تجارية للملابس الداخلية، كما تخطط صاحبة الـ34 عامًا، لبيع منتجات أخرى، مثل المجوهرات والعطور والملابس، وفقًا لصحيفة The Sun.

وحسب التقرير فإنها شركتها Melted Stone قد تقدمت لاستخدام الاسم "1, 2, Free" لعلامة تجارية فى الولايات المتحدة بعد الحصول على الموافقة فى المملكة المتحدة، ويندرج تحت العلامة الملابس الداخلية، والساعات، وأغطية الرأس، والحقائب، وحقائب الظهر، والمحافظ.

قال مصدر فى صناعة الموسيقى: "هذا المشروع يمكن أن يجعلها تبيع مجموعة واسعة من العناصر، لا سيما فى السوق الأمريكية المربحة حيث إنها ضخمة.. فهذا يدل على أن أديل بالإضافة إلى كونها مغنية وكاتبة أغانى رائعة، فهى سيدة أعمال مميزة."