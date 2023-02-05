شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: أهلى كانوا واخدين فكرة وحشة عن الفنانات ونجحت فى تغييرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة هالة صدقى، عن اعتراض أسرتها على دخولها الفن، خلال ندوتها المقامة حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى الدورة الـ12، ويدير الندوة الزميل الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر.

وقالت هالة: "من صغرى كنت بحب البالية بس سنى منفعش وكان عندى هدف بحب التمثيل وعاوزه أمثل وجتلى الفرصة مع نور الدمرداش فى ابنتى العزيزة لأنى كنت بلعب سباحة وجالى دور واحدة بتلعب سباحة وكان فى بلاتوهات جنب النادى والنور قطع وروحت هناك وقبلت أستاذ نور وعرفنى وقالى بتلعبى سباحة قالى تاخدى الدور قلتله أهالى مش موافقين وبعدين بدأت وأقنعت أهلى أنى هعمل الدور ده بس وأشوف تجربتى الأولى ونجحت.

وتابعت: "وأهلى كانوا شوية متحفظين لأن الفكرة اللى كانوا وخدينها من الإعلام عن الفنانات أنهم بيشربوا وعايشين حياتهم بالطول والعرض ولازم يبقوا مش كويسين وكانت الأفلام العربية القديمة وقليل من الإعلام كانوا بيدوا صورة وحشة عن الفنان وده كانوا خايفين شوية".

وتقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني ، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة .