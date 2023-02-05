شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: تعلمت الكثير من عاطف الطيب ولو لسه عايش كان وضعى فى السينما هيختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة هالة صدقى، عن افتقادها للمخرج عاطف الطيب، خلال خلال ندوتها المقامة حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى الدورة الـ12، ويدير الندوة الزميل الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر.

وقالت هالة صدقى: "بدأت مع عاطف الطيب فى قلب الليل قدر ياخدنى من شكل البنت الحلوة لشخصية مروان وكل التفاصيل الصغيرة اتعلمتها منه كتير والوحيد اللى اكتشفنى فى السينما غير باقية المخرجين وبقول لو كان لسه عايش كان وضعى هيبقى مختلف فى السينما واتعلمت منه مفردات الشخصية وبعد كده جينا فى الهروب وكان تحدى لعاطف الطيب وافتقده جدًا ودورى فى الهروب اللى تقدر تعمله كانت الراحلة الجميلة معالى زايد".

وتابعت هالة: "أما عن فيلم يا دنيا يا غرامى مع حبايبى إلهام شاهين وليلى علوى وتقديم جزء ثانٍ من الفيلم بقالنا كتير بنقول كده والله أعلم ممكن الورثة يعملوه الجيل الجديد مش عارف الفيلم وأتمنى طبعا تقديمه".