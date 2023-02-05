شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نزيه: أنا أهلاوى بالفطرة واتخضيت من رد الفعل على موسيقى المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموسيقار هشام نزيه، عن تشجيعه للنادى الأهلاوى، خلال ندوته المقامة حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى الدورة الـ12، ويدير الندوة الزميل الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر.

وقال هشام نزيه: "أنا أهلاوى بالفطرة وبحب النادى الأهلى من صغرى"، ومازح الحضور: "أى حد بيحب الموسيقى بيحب النادى الأهلى".

وعن دراسته لتقديم حفلات للجمهور، رد قائلاً: "بدرس فعليا تقديم حفلات موسيقية للجمهور بفكر وبحضر وبجهز والعازف لازم يعزف للجمهور والجمهور يشوفه والعلاقة بينهم زى علاقة الحب ومينفعش نبقى مستخبين وراء الشاشات بس".

واستكمل حديثه: "مدخلتش بشكل أكاديمى الموسيقى لكن علمت نفسى بنفسى، الأفلام عمله زى جسم الإنسان ومقدرش أقول كم الموسيقى المناسبة فى الفيلم الواحد بتختلف ومفيش حاجة ثابتة".

وتابع: "موسيقى موكب المومياوات اتخضيت من رد الفعل وأنها عجبت الكل بالشكل ده ولما كنت بعمل موسيقى فيلم كيرة والجن كنت بعمل بحث عن شكل الموسيقى زمان وكان فى موسيقى عن الأغنية الخليعة فمقدرش أقول أن الوضع انحضر دلوقتى لا".

وتقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة.