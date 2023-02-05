شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نزيه: ما درستش موسيقى وأهم محطة فى حياتى وأنا عندى 13 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال هشام نزيه: "مبسوط على الكلام الحلو اللى بسمعه عنى وحفاوة الاستقبال، كل الناس بتحب الموسيقى ومش فاكر امتى قررت احترف الموسيقى ومدرستش موسيقى أهلى بيحبوا الموسيقى لكن كانوا عاوزنى أدرس أى حاجة تانية غير الموسيقى، وأول مرة فى حياتى أروح لفرقة موسيقية كان عندى 13 سنة وكانت أهم محطة فى حياتى، وكانت الفرقة هواه بيعزفوا فى الافراح، و أول محطة احترافية لما خدت فلوس”.

و تقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني ، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة .