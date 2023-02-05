كتب امير فتحي في الأحد 5 فبراير 2023 02:45 مساءً - وجهت شام الذهبي رسالة إلى والدتها الفنانة السورية أصالة أعربت من خلالها عن حبها ودعمها لها في منشور عبر حسابها على موقع “انستجرام” .
نشرت شام الذهبي مجموعة من الصور لوالدتها أصالة، وكتبت في تعليقها عليها: “انتي أجمل وأنقى وأبرأ وأطهر إنسانة شفتها بحياتي مش لأنك أمي، لأنك فعلا هيك” .
تابعت: “ومشان هيك انت تستحقي إني أسخر عمري عشانك، مو بس أنا، أنا وإخواتي .. كل يوم بدعي الله إني لآخر لحظة بعمري ضلني تحت رجليكي يا قلبي كله” .
أضافت: “قديش تعبتي وقديش انظلمتي وشقيتي وانصدمتي وانخدعتي، وقديش حافظتي على قلبك يظل طاهر ونظيف وخفيف وعلمتيني أنا وإخواتي نعيش للعطاء وبالحب والتفاؤل والقوة والإحساس بالكل” .
واختتمت شام: “ما في كلام يعبر عنك، انت الأصالة كلها .. بعشقك مامي، بنتي، وتوأم روحي .. انت دنيتي كلها، كلها .. الله يحفظك ويخليكي إلي والدنيا اللي محتاجة كثير محبتك وصدقك” .
كانت هذه تفاصيل خبر شام الذهبي لوالدتها أصالة: “قديش تعبتي وانظلمتي وانصدمتي وانخدعتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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