شام الذهبي لوالدتها أصالة: “قديش تعبتي وانظلمتي وانصدمتي وانخدعتي”

كتب امير فتحي في الأحد 5 فبراير 2023 02:45 مساءً - وجهت شام الذهبي رسالة إلى والدتها الفنانة السورية أصالة أعربت من خلالها عن حبها ودعمها لها في منشور عبر حسابها على موقع “انستجرام” .

نشرت شام الذهبي مجموعة من الصور لوالدتها أصالة، وكتبت في تعليقها عليها: “انتي أجمل وأنقى وأبرأ وأطهر إنسانة شفتها بحياتي مش لأنك أمي، لأنك فعلا هيك” .

تابعت: “ومشان هيك انت تستحقي إني أسخر عمري عشانك، مو بس أنا، أنا وإخواتي .. كل يوم بدعي الله إني لآخر لحظة بعمري ضلني تحت رجليكي يا قلبي كله” .

أضافت: “قديش تعبتي وقديش انظلمتي وشقيتي وانصدمتي وانخدعتي، وقديش حافظتي على قلبك يظل طاهر ونظيف وخفيف وعلمتيني أنا وإخواتي نعيش للعطاء وبالحب والتفاؤل والقوة والإحساس بالكل” .

واختتمت شام: “ما في كلام يعبر عنك، انت الأصالة كلها .. بعشقك مامي، بنتي، وتوأم روحي .. انت دنيتي كلها، كلها .. الله يحفظك ويخليكي إلي والدنيا اللي محتاجة كثير محبتك وصدقك” .