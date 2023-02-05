صورة نادرة لـ يوسف شعبان برفقة زوجته الثانية حفيدة الملك فاروق.. “جمال لا يوصف” !!

كتب امير فتحي في الأحد 5 فبراير 2023 02:45 مساءً - شكلت وفاة الممثل المصري يوسف شعبان في شهر فبراير الماضي 2021 متأثرًا بإصابته بفيروس “كورونا” صدمة للوسط الفني ولجمهوره في مصر والعالم العربي باعتباره أحد فرسان الدراما والسينما المصرية.

لكن وفاة الممثل يوسف شعبان كشفت الكثير عن حياته الخاصة وبأن حياته شهدت أربع زيجات كانت أولها من الفنانة ليلى طاهر بعدما تعارفا أثناء تصوير مسلسل “الحب الكبير” عام 1963، واستمر زواجهما أربع سنوات فقط ثم انفصلا.

زواج من العائلة المالكة

وبعدها تزوج من الأميرة نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق، وأنجب منها ابنته الكبرى “سيناء”.

قصة زواجه من الأميرة نادية

روى الراحل شعبان قصة زواجه من “الأميرة نادية” خلال حوار تلفزيوني سابق قال فيه: “تزوجنا بالصدفة، في بداية تعارفنا لم أكن أعرف هويتها، كل ما كنت أعرفه أنني تعرفت على فتاة لطيفة وذكية وتدرس في الجامعة الأمريكية”.

وأضاف: “تعرفت عليها في حفلة بالجامعة، اعجبتني ثم عرضت عليها الزواج، كنت صغير بالسن حينها، وأجابتني بأنها ترغب بالتفكير بعرضه، ولأني كنت مغرور قلت لنفسي: (مين دي اللي تفكر يعني تتجوزني)، لكن عندما عرفت أنها أميرة حمدت ربي إن لم أتقدم لها بشكل جدي، قلت الحمد لله بسبب الفرق بيننا، وسبحان الله ربنا أراد بعدها وتزوجزنا”.

وعن سبب تسمية ابنتهما “سيناء” قال: “فكرت في الاسم لأنهم كانوا يهاجمون العائلة المالكة ويقولون إنهم ليسو مصريين وألبان من سلالة محمد علي، شعرت أنهم يجب أن يكونوا حكام مصر، مين عمل اللي عمله محمد علي في تاريخ مصر! فسميتها باسم أقدم من اللي كانوا بيهاجموا العائلة المالكة.. سيناء.. اسم أقدم منهم”.

نادية إسماعيل شيرين

نادية شيرين (19 كانون الأول / ديسمبر 1950 بالقاهرة – تشرين الأول / أكتوبر 2009)، تزوجت في البداية (وتطلقت من) يوسف شعبان، ثم تزوجت من مصطفى راشد. لديها ابنتان، واحدة من زوجها الأول، وأخرى من زوجها الثاني: سيناء شعبان والتي (ولدت في تشرين الأول / أكتوبر 1973).

زيجات يوسف شعبان

يُشار ان النجم يوسف شعبان، تزوج في حياته 4 مرات معلنة وأولى زيجاته كانت في بداياته من الفنانة ليلى طاهر

وبعدها تزوج من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق، وأنجب منها ابنته الكبرى “سيناء”.

تزوج الفنان يوسف شعبان للمرة الثاثة من الفنانة سهام فتحي، لكنه انفصل عنها أيضا بعد فترة زواج قصيرة.

أما الزيجة الرابعة والأخيرة التي أستمرت حتى رحيله عن عالمنا، فكانت من السيدة الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته (زينب وابنه مراد) المقيمان بدولة الكويت، ومنذ زواجه منها قرر إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء تمامًا.

مسيرة يوسف شعبان

وولد النجم الكبير الراحل في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962. قدم الفنان المصري الراحل يوسف شعبان،أكثر من 100 فيلم وعشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى الأعمال المسرحية. ومن أبرز مشاركات الفنان الكبير السينمائية: “ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام”، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: “الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون” وغيرها. وآخر أعمال يوسف شعبان فيلم “الهرم الرابع” مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.

وفاة يوسف شعبان

وتوفي الفنان يوسف شعبان، يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021 عن عمر ناهز 89 عامًا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعدما قضى الأيام الأخيرة من حياته في العناية المركزة بأحد المستشفيات، وسط العاصمة المصرية القاهرة.

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