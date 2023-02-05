حنان مطاوع بلوك غريب… شاهدوا كيف تحولت لنسخه من أمينة خليل!!

كتب امير فتحي في الأحد 5 فبراير 2023 02:45 مساءً - نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا من كواليس مسلسلها “سره الباتع“، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“.

وظهرت مطاوع، في الصور مرتدية “جلباب”، قبل وضع المكياج حيث كانت تجلس أمام الماكيير الخاص بها استعدادًا للمشهد، لكن ملامحها بدت مختلفة بشكل تام، وشبهها البعض بالفنانة أمينة خليل.

وعلّقت مطاوع على تلك الصور، قائلة: “تصوير 7 الصبح بجلابية حرير غارسين في الغيطان المبلولة، ربنا يهون على الجميع”؛ ووضعت الفنانة بدرية طلبة “إيموشن” قلوب حمراء على الصور.

مسلسل «سره الباتع»

وتستعد الفنانة حنان مطاوع للموسم رمضان 2023 المقبل بمسلسل “سره الباتع” ويشاركها البطولة مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات المصريين والعرب، تأليف العمل “مقتبس من رواية يوسف إدريس” والإخراج لـ خالد يوسف

الجمهور يشبه حنان مطاوع بأمينة خليل في أحدث ظهور لها على إنستجرام

وتجسد حنان مطاوع من خلالة دور فلاحة تعيش بالريف المصري وتدور أحداث المسلسل فى زمنين مختلفين .

حنان مطاوع في كواليس مسلسل “سره الباتع” المقرر عرضه في رمضان 2023

حنان مطاوع تكشف عن دورها في المسلسل

وكانت الفنانة حنان مطاوع قد كشفت عن شخصيتها، في مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف ،الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023 .

وقالت حنان مطاوع خلال لقائها ببرنامج «مساء الإمارات» :«من فترة طويلة ماشوفتش مسلسلات بالضخامة دي، وبنتكلم عن عصرين، العصر الحالي وأيام الحملة الفرنسية على مصر».

أضافت :«دوري في مسلسل سره الباتع فلاحة وبنتكلم عن مقاومة الاحتلال في الريف المصري، وفترة النضال لها أثر في القلب غير عادي، مين فينا مش بيحلم إنه كان في خلية سرية تقاوم الإنجليز أو الفرنسيين أيام الاحتلال».

تابعت حنان مطاوع قائلة :«المفاجأة هي أستاذ أحمد عبدالعزيز، بيقوم بدور شخصية مختلفة تماما عنه وعن ما اعتاده جمهوره».

مسلسل «سره الباتع» دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، هالة صدقى أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

ومن النجوم العرب: الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، إلى جانب العديد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

مسلسل «هابي هالوين»

من ناحية أخرى، تخوض النجمة حنان مطاوع تجربة مختلفة من خلال دورها في مسلسل “هابي هالوين“، الذي ينتمي لنوعية الأعمال البوليسية.

وقالت حنان مطاوع في ذات اللقاء ببرنامج “مساء الإمارات”، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز أحمد عبر قناة الظفرة: “مسلسل هابي هالوين كل حاجة فيه جديدة بالنسبالي، مخرج جديد أراهن عليه، وهو كاتب السيناريو، وشركة إنتاج جديدة، ومدير تصوير يجنن”.

وأضافت: “اللي عاجبني في الشخصية إنها طول الوقت يتحكي عنها، وكل دوري في المسلسل فلاش باك، وكل واحد بيحكي عني من وجهة نظره، الشرير شايفني شريرة، والطيب شايفني طيبة، والمنحل شايفني منحلة”؛ وتابعت: صورنا يومين، وحاسة إني دوري أكثر من شخص في شخصية واحدة”.

وكانت حنان مطاوع شوقت جمهورها لمسلسل “هابي هالوين”، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها في إنستجرام، من أحد المشاهد التي تجمعها بالفنان محمود عبد المغني، وكتبت معلقة عليها: “التصوير في عز البرد يارب هون علي الناس كلها وتحديدا المحتاجين”.

ومسلسل “هابي هالوين” من المقرر طرحه قريبًا على شاشات التليفزيون، وتدور أحداثه في إطار بوليسي حول جريمة قتل تقع يوم الاحتفال بالهالوين، لتشير أصابع الاتهام إلى أكثر من شخصية.

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، عماد أدريانو، علي الشامل، سيناريو وحوار محمد أشرف، وإخراج أحمد عبده.

آخر أعمال حنان مطاوع

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع كانت مشاركتها في موسم مسلسلات رمضان 2022 الماضى بـ “مسلسل وجوه” وشاركها البطولة عابد عناني، محمود عبد المغنى، تأليف محمد على ابراهيم والإخراج أحمد حسن .

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