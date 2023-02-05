هشام نزيه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: أتمنى المشاركة فى عمل مسرحى

القاهرة - سامية سيد - عبر الموسيقار هشام نزيه عن أمنيته في المشاركة بعمل مسرحي، ويتمنى أن تشهد الحركة المسرحية انتعاشًا كبيرًا.

وقال هشام، خلال ندوته المقامة حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى الدورة الـ12، ويدير الندوة الزميل الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر.

وتابع: العالم يؤكد أن الموسيقى جزء ضخم من العمل الفنى وده طبيعة العصر، مؤمن أن الموسيقى موجودة فى كل حتة المهم تظبط موجة دماغك معها".

وحول تحويله صورة أو كيان مرأي إلى كيان مسموع مثلما حدث في موسيقى موكب المومياوات وقدرته على خلق موسيقى فرعونية، أشار إلى أن الإجابة على هذا السؤال أمر صعب للغاية ولكنه يستطيع أن يقول إنه يبني انطباعًا ويكثفه فى شعور ويحاول أن يرجع هذا الشعور مرة أخرى كيان.

وتقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة.