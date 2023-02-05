شكرا لقرائتكم خبر عن ماستر كلاس لماريان خورى ومحمد حفظى وشريف مندور على مهرجان الأقصر للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشارك اليوم المنتجة ماريان خوري في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 12 وذلك من خلال ماستر كلاس تتحدث فيه عن تجربتها في السينما وعالم الإنتاج وصناعة المهرجانات.

ويعقبه لقاء مهم لمنصة المنتجين يشارك فيه المنتجان الكبيران محمد حفظي، وشريف مندور ليتحدثا عن تجاربهما الإنتاجية، وآليات الإنتاج في المنطقة في ظل الظروف التي يمر بها العالم اليوم، وبالتوازي مع كل فعاليات مهرجان الأقصر تعرض الأفلام داخل المسابقات الأربعة للمهرجان بحضور لجان التحكيم والجمهور والنقاد.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كرم في حفل افتتاحه 9 قامات سينمائية منها 4 رحلوا عن عالمنا هم: صلاح منصور من مصر والاحتفاء بمئويته، وهشام رستم من تونس، وشافية بودراع من الجزائر، عثمان سامبين الذي يحتفي المهرجان بمئويته أيضًا، وتم تكريم 5 فنانين هم: هالة صدقي وهشام نزيه ومحمد رمضان ومنصور صورا واد، وبيدرو بيمنتا.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة ، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة، وكذلك وزارات السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.

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