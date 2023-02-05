شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات صحفية لهالة صدقى ومحمد رمضان فى ثانى أيام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الثاني من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد بثلاث مؤتمرات صحفية للاحتفاء بالنجوم المكرمين، حيث خصص المهرجان مؤتمرًا صحفيًا للنجمة هالة صدقي تتحدث فيه عن تجربتها في السينما المصرية، ويعقبها مؤتمر آخر للموسيقار المصري العالمي هشام نزيه. أما النجم محمد رمضان فقد اختار له المهرجان معبد الكرنك، وبالتحديد طريق الكباش لإقامة مؤتمره الصحفي، ليتحدث عن تجربته في عالم السينما وأبرز محطاته في الفن السابع بحضور وسائل الإعلام المختلفة.



محمد رمضان

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كرم في حفل افتتاحه 9 قامات سينمائية منها 4 رحلوا عن عالمنا هم: صلاح منصور من مصر والاحتفاء بمئويته، وهشام رستم من تونس، وشافية بودراع من الجزائر، عثمان سامبين الذي يحتفي المهرجان بمئويته أيضًا، وتم تكريم 5 فنانين هم: هالة صدقي وهشام نزيه ومحمد رمضان ومنصور صورا واد، وبيدرو بيمنتا.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خوري، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة، وكذلك وزارات السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.