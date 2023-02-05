حبيب نادين نسيب نجيم يفاجأها ويركع على ركبته ليطلب يدها خلال حفل عيد ميلادها.. شاهد ردة فعلها

كتب امير فتحي في الأحد 5 فبراير 2023 12:51 مساءً - فاجأ حبيب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطلب يدها للزواج في أحد الملاهي الليلية في بيروت، أثناء الاحتفال المبكر بيوم ميلادها.

وشاركت النجمة اللبنانية جمهورها لحظات قبولها خاتم الخطوبة رسميا من حبيبها ناريك ناربيكيان، لتتوج قصة حب ظهرت للعلن منذ تشرين الثاني الماضي.

وفي التفاصيل، وخلال احتفال نادين بميلادها، عمد حبيبها إلى مفاجأتها فتقدم بطلب الزواج منها حيث ركع على ركبته أمام الحاضرين، الأمر الذي أثر بها بالنجمة التي بدأت بالبكاء من شدة سعادتها.



نادين وفي أول تعليق لها شاركت الفيديو عبر انستقرام، وقالت: كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي اليوم.. لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بالحياة والحب! وقلت نعم

يذكر ان نادين نسيب نجيم كانت متزوجة من لاعب البوكر هادي الأسمر منذ 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما هافن و جيوفاني ثم انفصلت عنه عام 2019 بشكل ودي.