هذه الطفلة في أحضان دنيا سمير غانم صارت في الـ 30 من عمرها وأصبحت من أشهر المغنيات والممثلات في مصر!! فمن تكون؟

كتب امير فتحي في الأحد 5 فبراير 2023 12:51 مساءً - تداول روّاد السوشيال ميديا صورة نادرة على مواقع التواصل، ظهرت فيها الفنانة دنيا سمير غانم في سن صغير، تحتضن طفلة قيل أنها أصبحت الآن ممثلة ومغنية مصرية وتنتمي لعائلة فنية كبيرة.

انها الفنانة الشابة هنا يسري ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري والتي تصدرت الترند في الأيام الماضية بعد مشاركتها الغنائية في آخر حلقات مسلسل “موضوع عائلي 2“، الذي شاركت فيه بجانب ماجد الكدواني ورنا رئيس.

وشبه الجمهور «هنا» بإيمي سمير غانم شقيقة «دنيا»، حتى إن البعض ظنها في البداية أنها هي، لكن فرق السن في الصورتين كشف أنها ليست إيمي.

صورة نادرة نشهد ظهور إبنتي النجمين الراحلين إبراهيم يسري وسمير غانم

هنا إبراهيم يسري :

هي ممثلة ومغنية مصرية وُلدت في عام 1993م، وبدأت في مجال عملها الفني منذ عام 2017م، كما قدمت في بداية احترافها للغناء، إعادة لعدد من الأغاني المعروفة، منها مهرجان بنت الجيران لحسن شاكوش، ثم قدمت عددا من الأعمال الغنائية الخاصة بها، منها خليكي جامدة، ومنتاش بعيد، التي قدمتها لوالدها الراحل.

هنا مع والدها الفنان الراحل إبراهيم يسري

هنا يسري: اسم والدي لم يساعدني للدخول في الوسط الفني

وكانت الفنانة الشابة هنا إبراهيم يسري قد علّقت على فكرة استخدام اسم والدها، في الدخول للوسط الفني، وتحقيق انتشار لها، خاصةً بعد نجاحها في أولى مشاركتها بـ مسلسل ريفو الذي عرض قبل أشهر، عبر منصة watch it.

وقالت هنا إبراهيم يسري، في أحدث تصريحاتها الصحفية إن اسم والدي لم يساعدني في الدخول للوسط الفني، حيث إنني دخلت المجال بمحض الصدفة، كما أنني دخلت الوسط بعد رحيله عن دنيانا بسنوات

وأضافت هنا إبراهيم يسري: الفنان خالد الصاوي شجعني في أولى أيام مشاركتي في مسلسل ريفو، ولم يكن يعلم أنني ابنة الفنان إبراهيم يسري، والحمد لله استفدت من تلك التجربة وكل من تعاملت معهم.

واختتمت هنا إبراهيم يسري حديثها برسالة مؤثرة لولدها الراحل، قائلة: وحشتني أوي ومحتاجة لك معايا بزيادة.

إبنة إبراهيم يسري تبدع في الغناء في «مسلسل موضوع عائلي 2»

الجدير بالذكر انه وبعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة الشابة هنا يسري، بأغنية «بنت أبوها»، التي غنتها ضمن أحداث مسلسل «موضوع عائلي 2» الذي عرض على منصة شاهد VIP للنجم ماجد الكدواني، باتت الأنظار والاهتمامات موجهة إليها.

وعبّرت كلمات الأغنية عن مشاعر الابنة تجاه والدها وهي تكاد تستقل عنه بحياتها الزوجية الجديدة، كما جاء في مقطع منها: «بيقولوا لي إنّي شبهك، إنّي زيّك، حتّة منّك، روحي روحك، واخدة قلبك في المشاعر والكلام».

ووجدت المطربة هنا يسري في كلمات الأغنية تعبيراً عن حنينها وافتقادها لوالدها الفنان الراحل إبراهيم يسري. وكشفت هنا في تصريحات محليّة كيف تم ترشيحها لأداء الأغنية قائلة: «طلب مني المنتج أحمد الجنايني غناء الأغنية الرسمية للمسلسل. وحينما أدّيتها خلال البروفات، تأثرتُ للغاية وبكيتُ، فقد لامست قلبي بشدة. ووجدت أنها تعبر بصدق عن إحساسي بوالدي الراحل، وقد شعرت بافتقاده كثيراً. وأذكر أنه يوم عرض الحلقة التي تضمنتها الأغنية كان من أكثر الأيام التي تمنيت فيها أن يكون أبي حاضراً فيها معي، ليسمعني وأنا أغنّيها له».

وتفسر هنا أسباب انتشار الأغنية قائلة: «تلقيتُ ردود أفعال لم أتوقعها، وأسعدني ذلك جداً، والحقيقة أن كل من عملوا بها أحبوها وقدموا أجمل ما لديهم، لذا أعتقد أنها من الأغنيات التي ستعيش طويلاً، إذ جاءت ضمن مسلسل ناجح من إخراج المخرج أحمد الجندي وبطولة الفنان ماجد الكدواني، لذلك فالحدث كله مشرّف، وفخورة جداً بأنني جزء منه».

أعمال هنا يسري في الغناء والتمثيل

وكانت هنا إبراهيم يسري، قد طرحت مؤخرًا كليب «مانتاش بعيد»، وأهدته إلى والدها الفنان الراحل إبراهيم يسري، والذي غيّبه الموت عن عالمنا يوم 20 أبريل عام 2015.

يُذكر أن هنا إبراهيم يسري قدمت أغنية “خليكي جامدة”، الأغنية من كلمات شادى محسن ومها يسرى، وألحان شادى محسن وإخراج نضال هاني.

وكانت هنا يسري، قد أثارت، ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة بعدما طرحت أغنية “بنت الجيران” على طريقتها الخاصة، حيث غيرت من توزيعها الأصلي الذي غنى به مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وغنتها بتوزيع جديد.

وقدمت هنا عدداً من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل «ريفو» ومسلسل «الثمانية» اللذان عُرضا على منصة «شاهد» مؤخرًا، وأدت خلال الثاني دور مطربة. ومسلسل «العيلة دي» إخراج أحمد خالد أمين، وهو اجتماعي كوميدي. وحكاية «فيه أمل»، ضمن مسلسل «كل أسبوع حكاية». وتطمح للجمع بين التمثيل والغناء.

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