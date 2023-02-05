خطوبة مفاجئة لنادين نسيب نجيم في احتفالها بعيد ميلادها

كتب امير فتحي في الأحد 5 فبراير 2023 12:51 مساءً - فاجئ ناريغ ناربيكيان حبيب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعرض الزواج عليها يوم أمس خلال احتفالها بعيد ميلادها .

نشرت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام”، ظهر به حبيبها وهو يركع على إحدى ركبتيه ويقدم لها خاتم الخطبة وسط بكائها من تأثرها بهذه اللحظة ومفاجئته لها .

فيما كتبت نادين في تعليقها على الفيديو معلنة خطبتها: “اليوم كان من المفترض أن احتفل بعيد ميلادي، لكن انتهى الأمر بالاحتفال بالحياة والحب .. لقد قلت نعم” .

وكانت قد تحدثت الفنانة نادين نسيب نجيم وللمرة الأولى عن خطيبها وطبيعة العلاقة بينهما، كاشفة عن سبب تأجيل حفل زفافهما .

فقالت في مقابلة مع برنامج “MBC Trending” على هامش حضورها لحفل توزيع جوائز Joy Awards إنها لم تحدد بعد موعد إقامة حفل زفافها وذلك لانشغالها في الفترة الحالية بعدد من الأعمال التي يجب عليها إنهائها .

تابعت عن خطيبها واختيارها له: “طبيعي الواحد بعد ما بيمر بمرحلة صعبة لازم ياخد نفس واستراحة طويلة وياخد وقته .. بقوله شكرا على وقفته جنبي بمواقف كتير صعبة وإنه موقع ثقة وأهم شئ الثقة وأنا بثق فيه كتير” .