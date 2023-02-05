شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مفاجئة من يوفنتوس لكريستيانو رونالدو بعد أزمة الأموال السرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثار نادي يوفنتوس الإيطالي الجدل بعد رسالته التي وجهها الفريق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق السابق على الرغم من توتر العلاقات بين اللاعب وناديه السابق.

وكان قد خاض رونالدو تجربة احترافية مع يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة ما بين عام 2018 وحتى 2021 قبل أن ينتقل لصفوف مانشستر يونايتد في أغسطس عام 2021.

حساب يوفنتوس يهنئ رونالدو بعيد ميلاده

وحرص يوفنتوس على تهنئة النجم كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده حيث كتب حساب النادي عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"عيد ميلاد سعيد" وقام بنشر صورة للنجم البرتغالي.

ويكمل اليوم الخامس من فبراير من عام 2023، النجم البرتغالي عامه الـ38 حيث أنه من مواليد 5 فبراير لعام 1985.

وكان هناك بعض التوتر في علاقة رونالدو ويوفنتوس في الفترة الأخيرة، بسبب عدم حصول اللاعب البرتغالي على رواتبه المتأخرة.

أزمة رونالدو ويوفنتوس

يذكر أن يوفنتوس اتفق سرا مع رونالدو على خفض راتبه في 2020 أثناء جاحة كورونا، على أن يدفع النادي 20 مليون يورو مستقبلا للدون البرتغالي.

وأكدت الصحف العالمية خلال الأيام الماضية بأن رونالدو قام بتقديم طلب منذ بضعة أشهر للاطلاع على بعض الوثائق في التحقيق مع اليوفي، التي تتعلق بالمدفوعات السرية للرواتب إلا أن المدعي العام في تورينو طلب هذا الطلب.