تكريم الفنان السوري دريد لحام بمهرجان "سينمانا" في سلطنة عمان

كرم مهرجان "سينمانا" السينمائي، الذي انطلق أمس السبت في سلطنة عمان بدورته الرابعة، الفنان القدير دريد لحام، كما تم عرض الفيلم السوري "الحكيم".وقال وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي، في كلمة خلال الافتتاح: "إن استضافة سلطنة عمان للمهرجان أمر مهم لصناعة سينمائية مزدهرة"، مشيرا إلى أن عُمان بتضاريسها المتنوعة بين السهل والجبل والبحر عبارة عن مسرح مفتوح لتوظيف هذه التضاريس.

بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب خالد بن عبد الرحيم الزدجالي: "إن الفن السينمائي بكل مفرداته وأنواعه يعد اليوم واحدا من أكثر الفنون انتشارا وتأثيرا، بل هو وسيلة أولى تتجلى فيها صور تسمو نحو الرفعة والجمال".

وفي ختام حفل الافتتاح كرم وزير التراث والسياحة الفنانين دريد لحام وطارق عبد العزيز وعاكف نجم، وعددا من المنتجين والجهات الداعمة للمهرجان.

وعبر لحام عن سعادته بالتكريم والحفاوة التي لقيها فيلم "الحكيم" من قبل الحضور الرسمي والشعبي في سلطنة عمان، مؤكدا على العلاقات المتينة التي تربط بين الشعبين، والتي يعد الفن أحد أبرز تجلياتها.

وشهد عرض فيلم "الحكيم" حضورا واسعا من أبناء الجالية السورية أيضا، إلى جانب السفير السوري في مسقط إدريس ميا وأعضاء البعثة الدبلوماسية.

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