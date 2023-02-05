شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب نادين نجيم يفاجئها بطلب الزواج خلال حفل عيد ميلادها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن فيديو مفاجأة حبيبها بطلب الزواج منها أمام الحاضرين فى حفل عيد ميلادها أمس، مشيرة إلى انها شعرت بسعادة لا توصف، حيث نشرت نادين فيديو يجمعها بحبيبها، أثناء عرضه الزواج منها أمام الحاضرين عبر حسابها الرسمى بموقع انستجرام، وعلقتـ، "النهاردة كان من المفترض انى جاية احتفل بعيد ميلادي، بس الأمر انتهى إنى بحتفل بحياتى وبحبي.. قلت نعم".



حبيب نادين نسيب يقدم لها خاتم الزواج



نادين تعانق حبيبها بعد طلب الزواج

وظهرت نادين نسيب نجيم وحبيبها أثناء وصلة رقص، ويتبادلان القبلات والأحضان، بعدما طلب منها الزواج، وقدم لها الخاتم الماسى .

أول رد من الفنانة نادين نجيم حول ارتباطها بالنجم معتصم النهار

وكانت قد أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجدل خلال الساعات الماضية، وأصبحت حديث الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد أن أعلنت ارتباطها مؤخرًا، دون الكشف عن هوية حبيبها أو أى معلومات عنه.

واكتفت نادين نسيب نجيم بنشر صورة ليدها وهى ممسكة بيد حبيبها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "الصورة ليست بحاجة إلى تعليق.. فقط انتظروا ذلك".

تفاعل المتابعين

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذه الصورة، لكن ردد البعض شائعات حول أن نادين نجيم ارتبطت بالفنان اللبنانى معتصم النهار، وهو ما نفته خلال التعليقات على الصورة، إذ ردت على متابعينها قائلة: "الناس يلى عم تذكر اسماء بس بدى قول إنه غلط الموضوع ابعد من هيك بكتير و اكيد مش معتصم ولا قصى يلى هنى اخواتى يا جماعة".

ومن ناحية أخرى تنتظر نادين نسيب نجيم، عرض الجزء الثانى من مسلسل "صالون زهرة" قريبا على إحدى المنصات، ويشاركها بطولته كل من: معتصم النهار، طونى عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادى أبى سمرا، زينة مكي، نهلا داود، مجدى مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة والمسلسل من إخراج جو بوعيد.