شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن المغربى محمد الغاوى بعد وفاته.. وصفه سعد لمجرد بالأستاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتاب الوسط الفني المغربي حالة من الحزن مؤخرًا عقب رحيل الفنان محمد الغاوى، والذى حرص قطاع كبير من الفنانين على نعيه أبرزهم المطرب سعد لمجرد، والذى نعاه عبر حسابه على موقع إنستجرام بنشر صورته والتعليق عليها بكتابة: "رحم الله حبيبي الأستاذ الكبير محمد الغاوي، اللهم اغفر له ويسر حسابه ونور قبره واجعل مثواه الجنة يا حليم بعبادك يا ارحم الراحمين، إنا لله وإنا إليه راجعون".



لمجرد على انستجرام

سبب وفاة الفنان محمد الغاوى

وقد أفادت التقارير المغربية حول سبب وفاته أنها ترجع لأزمة صحية ألمت به مؤخراً واستدعت دخوله المستشفى لمدة شهر مكثه فيها على أمل الشفاء إلا أنه توفى خلال الساعات الماضية تاركاً وراءه أعمال فنية اشتهرت باسمه.

أبرز أعماله

ومن أبرز أغانيه حلاوة العشرة، عيشى عيشى يا بلادي، وغيرها من الأغانى مما جعل الكثيرين يصفوه خلال نعيه بالأستاذ لما كان له من جماهيرية كبيرة في المغرب.